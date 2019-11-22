Никто не собирается сдавать позиции по Крыму - представитель президента Зеленского

Команда президента Владимира Зеленского не собирается сдавать позиции по Крыму.

Об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Аксиомой является то, что территория Автономной Республики Крым - это территория Украины. Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым - наш. Другой позиции не может. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках", - отметил Кориневич.

Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма разрабатывает рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в состав Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте.

"Когда мы сможем вернуть контроль над Крымом, думаю, не только я вам не могу сказать. Наша задача - сделать все, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня", - сказал представитель президента.

Кориневич исключил возможность возвращения Крыма военным путем.

"Сегодня и в контексте Крыма, и Донбасса мы говорим о политико-дипломатическом пути. Мы понимаем, что оккупированная территория Крыма очень милитаризованной Российской Федерацией", - добавил Кориневич.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины формулы деоккупации Крыма.