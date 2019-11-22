Арахамия призвал Иванисова сложить мандат депутата

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Роман Иванисов, отбывавший наказание за изнасилование, должен сложить мандат.

Об этом Арахамия рассказал в эфире программы "Право на власть" канала "1 + 1".

"Мы должны в парламенте давить на Иванисова, чтобы он сдал мандат. Это мое мнение и это позиция нашей фракции", - сказал Арахамия.

Народный депутат Ирина Верещук добавила, что ей стыдно за то, что происходит во фракции "СН", и попросила за это прощения.

"Мы работаем над своими ошибками. Извините, пожалуйста, это недостойно", - отметила Верещук.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нардеп фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование.

В ответ на это Иванисов на фейсбуке опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости. Он утверждает, что информация о судимости - вброс "ровенских авторитетов", связанных с нелегальной добычей янтаря.

Наличие судимости подтверждали и в правоохранительных органах журналистам агентства "Украинские новости". Также факт изнасилования подтвердила жертва нардепа Иванисова.

Ране лидер парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Иванисов выходит из фракции. Но он сможет вернуться, если докажет, что у него не было судимости.