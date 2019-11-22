Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"
Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ
Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Зеленский прибыл в Очаков и осмотрел возвращенные Россией корабли
Зеленский прибыл в Очаков и осмотрел возвращенные Россией корабли
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
ГлавнаяПолитика

Арахамия призвал Иванисова сложить мандат депутата

Нардеп отбывал наказание за изнасилование.

Арахамия призвал Иванисова сложить мандат депутата
Фото: Макс Левин

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Роман Иванисов, отбывавший наказание за изнасилование, должен сложить мандат.

Об этом Арахамия рассказал в эфире программы "Право на власть" канала "1 + 1".

"Мы должны в парламенте давить на Иванисова, чтобы он сдал мандат. Это мое мнение и это позиция нашей фракции", - сказал Арахамия.

Народный депутат Ирина Верещук добавила, что ей стыдно за то, что происходит во фракции "СН", и попросила за это прощения.

"Мы работаем над своими ошибками. Извините, пожалуйста, это недостойно", - отметила Верещук.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нардеп фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование.

В ответ на это Иванисов на фейсбуке опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости. Он утверждает, что информация о судимости - вброс "ровенских авторитетов", связанных с нелегальной добычей янтаря.

Наличие судимости подтверждали и в правоохранительных органах журналистам агентства "Украинские новости". Также факт изнасилования подтвердила жертва нардепа Иванисова.

Ране лидер парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Иванисов выходит из фракции. Но он сможет вернуться, если докажет, что у него не было судимости.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также