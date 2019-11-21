Арахамия подтвердил выход депутата Иванисова из фракции "Слуги народа"

Нардепу предложили доказать, что он не сидел за изнасилование.

Лидер парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что народный депутат Роман Иванисов выходит из фракции. Но он сможет вернуться, если докажет, что у него не было судимости.

Об этом Арахамия рассказал на брифинге в четверг.

"Мы договорились с ним, что он по личной инициативе выходит из фракции и партии. Если он это опровергнет и вся страна увидит, что это фейк, мы его заберем назад. Если это подтвердится, пускай идет по своим делам, куда заблагорассудится", - сказал Арахамия.

По его словам, Иванисов направил своего помощника в мариупольскую колонию, чтобы получить подтверждения невиновности в архивах. "Это 1996 год. В реестре МВД ничего нет, но есть реестры пенитенциарной службы, но в них нет информации до 2002 года. Там только бумажный вид", - сказал Арахамия.

Иванисов утверждает, что информация о судимости - вброс "ровенских авторитетов", связанных с нелегальной добычей янтаря.

"Представьте себе, как Иванисов себя чувствует. Если это фейк, - а его кто-то насильником называет, - и это не подтвердится, будет очень обидно. Если не фейк - тогда мы говорим: господин Иванисов, со "Слугой народа" вам не по пути", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нардеп фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней.