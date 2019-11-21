Россия считает, что катера и буксир переданы в нормальном состоянии.

Российская ФСБ заявила, что вернула украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Об этом говорится в ответе ФСБ на слова командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко о том, что россияне угробили корабли и "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

"Катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - цитирует заявление ФСБ агентство ТАСС.

Напомним, что в ноябре 2018 года вместе с украинскими военными судами Россия захватила в плен 22 моряка и двоих сотрудников СБУ, которые находились на борту. Люди вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и Российской Федерацией удерживаемых лиц, а корабли - 20 ноября.

Президент Владимир Зеленский после осмотра кораблей в Очакове заявил, что на катерах "частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения", и пообещал отремонтировать их за три месяца.

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в свою очередь обнародовал список повреждений, выявленный на кораблях.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Согласно документу, российские мародеры сняли с буксира "Яны Капу", бронекатров "Никополь" и "Бердянск" не только все радиооборудование, но даже унитазы и кухонные плиты.

Итак, на "Никополе" отсутствуют три радиостанции Harris (одна коротковолновая и две УКВ), радиостанция Motorola, четыре радиостанции ICOM, станция космической связи IRIDIUM. Нет радиолокационной станции Furuno, надувной лодки с мотором и аппаратуры распознавания, огнетушителей, фонарей освещения, аварийного буя, кухонной плиты, унитаза и прочего. Вооружение, кроме 30-мм артустановки, и весь боезапас сняты.

На малом бронекатере "Бердянск" тоже отсутствует все перечисленное. Кроме того, российскими снарядами пробита бронерубка и машинное отделение. Поврежден левый двигатель.

На буксире "Яны Капу" разбито все оборудование в ходовой рубке, нет топливной аппаратуры, отсутствуют розетки и плафоны, в машинном отделении пробоина, заделанная пластырем с раздвижным упором. Нет также радиостанций Harris, ICOM, MOTOROLA.