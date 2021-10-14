Справа моряків: Росію – в Гаагу! Як Україна вимагає компенсацію за агресію в Керченській протоці

LB.ua розповідає, чого очікувати від суду, які аргументи має Україна, що каже натомість Росія, скільки триватиме процес і на що розраховує наша держава.

Тепер Україна хоче змусити росіян відшкодувати матеріальні збитки за пограбування суден і незаконне утримання моряків.

Фото: PA Палац миру в Гаазі, де засідає Постійна палата Міжнародного третейського суду (Міжнародний комерційний арбітраж)

Що розглядають у Гаазі

Україна подала позов проти Росії до Міжнародного арбітражу в Гаазі. Наша держава звинувачує РФ у порушенні Конвенції ООН з морського права, норми якої визнають обидві сторони.

Конвенція передбачає кілька механізмів вирішення спорів, які прописано в додатку №7. Згідно з ним, склад арбітражу, який розглядає кожну конкретну справу, визначають за згодою учасники спору.

Відповідно до конвенції, Російська Федерація порушила засадничий принцип морського права: імунітет військових кораблів. Бо судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" не переслідували військових цілей, а мирно йшли з Чорного Моря в Азовське. Перебуваючи в українських внутрішніх водах.

Фото: EPA/UPG Захоплені українські катер «Бердянськ» і буксир «Яни Капу» в порту в Керчі

Країна-агресор хоче нав'язати суду позицію, що це був не мирний прохід - нібито екіпажі українських суден виконували військове завдання. І таким чином оскаржити юрисдикцію арбітражу на інцидент у Керченській протоці та зупинити розгляд справи по суті. Простіше кажучи, зараз Росія намагатиметься затягнути справу та звести до того, щоб не розглядати її взагалі.

Тим часом суд вирішує питання підсудності.

Розгляд справи розпочався в понеділок, 11 жовтня, з виступу російської сторони. У вівторок, 12 жовтня, свою позицію представили українські дипломати. Наступні виступи відбудуться 14 та 15 жовтня.

Остаточний вирок суду буде не раніше ніж за пів року (середня тривалість таких розглядів. - LB.ua). Щодо суми компенсації, яку вимагатимуть у РФ, то представники МЗС повідомили LB.ua, що озвучать її, коли справу розглядатимуть по суті.

Мета України

Росія порушила міжнародне право, напавши на кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та захопивши їх з усіма членами екіпажу. Після чого незаконно утримувала 24 моряків у своїх тюрмах протягом дев'яти місяців. Після рішення морського трибуналу у 2019 році кораблі та моряків удалося повернути. Проте судна були пограбовані повністю. Збитки за обкрадені кораблі та незаконне утримання моряків наша країна і хоче компенсувати.

Фото: EPA/UPG Матроси ВМС України під час судового засідання в Лефортовському районному суді , Москва, 17 липня 2019 р.

Фото: Facebook /Анатолія Матіоса Список пограбованого майна українських кораблів

У суді представники українського МЗС і юристи-міжнародники спираються на порушення росіянами Конвенції з морського права, яка передбачає імунітет мирному проходженню військових суден, незважаючи на те, у яких водах вони перебувають. У 2018-му українські кораблі з порту в Одесі йшли до Маріуполя. Проходження українських суден не можна трактувати як військову діяльність.

Начальниця відділу Департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова під час виступу перед арбітражем заявила, що Російська Федерація порушила імунітет військових кораблів і намагалася затягнути справу під свою кримінальну юрисдикцію.

“Відкривши кримінальну справу проти українських військовослужбовців, Росія продовжила нав’язувати свою кримінальну юрисдикцію. І тримала українські військові кораблі на тій підставі, що вони були "доказами" у провадженні”, - заявила на слуханні Оксана Золотарьова.

Фото: МЗС України Начальниця відділу Департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова під час виступу перед арбітражем

Ще одним аргументом українських представників у суді є те, що напад російських військових стався до 12-мильної зони від берега, що вважається внутрішніми водами України. Саме тому російський аргумент про “внутрішні води” не має жодних підстав.

Позиція Росії

Як ми вже зазначали, Москва хоче затягнути процес, не дати довести до розгляду справи по суті. Суть аргументів російських представників - українські кораблі нібито здійснювали військову діяльність, а російські силовики просто захищалися. І тому, як стверджують у РФ, Конвенція з морського права на інцидент у листопаді 2018 року не поширюється. Росіяни продовжують наполягати, що "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" порушили кордон.

При цьому рішення арбітражу 2019 року про негайне звільнення моряків і повернення суден не стосується цієї справи. Тоді 19 із 20 суддів ухвалили рішення на користь України. Проти висловився лише суддя з РФ.

Фото: Permanent Court of Abritration Permanent Court of Abritration

Що передувало

Напад росіян на три українські судна відбувся 25 листопада 2018 року в Керченській протоці. Російський танкер перегородив їм прохід під побудованим окупаційною владою Керченським мостом. Українські кораблі зазнали нападу з боку сил ВМФ Росії, а також представників берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ. Один російський корабель протаранив буксир “Яни Капу”, а по інших суднах було відкрито вогонь.

Росіяни захопили 24 членів екіпажу, серед яких шестеро були поранені, і згодом засудили за нібито незаконний перетин кордону. У СІЗО Лефортово вони перебували дев’ять з половиною місяців. 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити судна і всіх членів екіпажу.

Проте повернутися додому моряки змогли лише під час обміну полоненими у вересні з іншими незаконно утримуваними в російських тюрмах українцями.

Фото: navy.mil.gov.ua Зустріч звільнених українських моряків в Одесі, 14 вересня 2019

Уже 18 листопада 2019 року Росія повернула і кораблі, але вони були потрощені та пограбовані. Тоді військовий прокурор Анатолій Матіос у себе у Facebook оприлюднив неофіційний звіт про стан кораблів. У документі сказано, що з них зникли не лише зброя та рації, а й предмети побуту, зокрема: унітази, ліхтарі та кухонна плита.

Із катера “Нікополь” украли гумовий човен з мотором і вогнегасники. На судні “Бердянськ” майже всі панелі керування та системи пробиті або пошкодженні, також зникло чимало побутових речей. На буксирі “Яни Капу” побили всі прилади ходової рубки, вкрали кабелі, розетки та розiбрали паливну систему.

З усіх трьох зникли радіостанції, зокрема: Harris, Motorola та ICOM. На катерах відсутні станції космічного зв’язку Iridium і радіолокаційні Furuno.