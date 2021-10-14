​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
​​На Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест
“Військових треба хвалити, вони класні!” Інтерв'ю із Сергієм Притулою та Віталієм Дейнегою
“Військових треба хвалити, вони класні!” Інтерв'ю із Сергієм Притулою та Віталієм Дейнегою
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Проросійського "експерта", якого фінансувала РФ, судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора
Проросійського "експерта", якого фінансувала РФ, судитимуть за держзраду, - Офіс Генпрокурора
Подбати про ментальне здоров’я. 5 уроків від Едіт Еґер
Подбати про ментальне здоров’я. 5 уроків від Едіт Еґер
У Києві інвестор отримав збитки у 32 млн грн через незаконне блокування проїзду до своєї приватної власності
У Києві інвестор отримав збитки у 32 млн грн через незаконне блокування проїзду до своєї приватної власності
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу НАЗЯВО
Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу НАЗЯВО
Судно ВМС України отримало пошкодження у Чорному морі
Судно ВМС України отримало пошкодження у Чорному морі
ГоловнаСвіт

У центрі Тбілісі на підтримку Саакашвілі зібрався кількатисячний мітинг

Деякі ЗМІ оцінюють кількість учасників десятками тисяч. 

Фото: Formula news
На площі Свободи в центрі Тбілісі 14 жовтня зібрався кількатисячний мітинг на підтримку колишнього президента Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє "Ехо Кавказу"

На мітингу зачитали звернення Саакашвілі з в'язниці, в якому він закликає до єднання та "рятунку Грузії". Також виступили сторонники опозиції з критикою уряду "Грузинської мрії" та закликом звільнити Саакашвілі. 

Точна кількість мітингарів не називається, але, за оцінкою "Ехо Каваказу", їх декілька тисяч. Водночас, за даними видання "Грузия онлайн", кількість мітингарів сягнула більш ніж 50 000. 

Автоколонни з прихильниками політика з самого ранку виїжджали з регіонів, щоб вдень зібратися в Тбілісі. Втім на в'їздах до великих міст їх очікували прихильники правлячої "Грузинської мрії" з вінками та милицями. Ці предмети, за словами активістів, символізують негуманне ставлення до ув'язнених в роки правління Саакашвілі. 

Фото: Formula News

У правлячій партії повернення Саакашвілі в Грузії після 8-річної відсутності вважають політичною провокацією. Влада також дає зрозуміти, що Саакашвілі відбуватиме свій шестирічний термін ув'язнення до кінця, попри мітинги. 

Фото: скрін
Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня, і з того дня він перебуває у в'язниці. Того ж дня він оголосив голодування. Підставою оголосити голодування стало незгода Саакашвілі з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах. 

Саакашвілі був двічі заочно засудженим до шести років позбавлення волі за статтями про політичні злочини. Зараз Саакашвілі є громадянином України, де очолює виконком при Національній раді реформ.

Влада Грузії заявляла, що не планує екстрадувати Саакашвілі в Україну. Втім і Україна поки що не просила Грузію його екстрадувати. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також