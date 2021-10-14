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На площі Свободи в центрі Тбілісі 14 жовтня зібрався кількатисячний мітинг на підтримку колишнього президента Михайла Саакашвілі . Про це повідомляє "Ехо Кавказу"

На мітингу зачитали звернення Саакашвілі з в'язниці, в якому він закликає до єднання та "рятунку Грузії". Також виступили сторонники опозиції з критикою уряду "Грузинської мрії" та закликом звільнити Саакашвілі.

Точна кількість мітингарів не називається, але, за оцінкою "Ехо Каваказу", їх декілька тисяч. Водночас, за даними видання "Грузия онлайн", кількість мітингарів сягнула більш ніж 50 000.

Автоколонни з прихильниками політика з самого ранку виїжджали з регіонів, щоб вдень зібратися в Тбілісі. Втім на в'їздах до великих міст їх очікували прихильники правлячої "Грузинської мрії" з вінками та милицями. Ці предмети, за словами активістів, символізують негуманне ставлення до ув'язнених в роки правління Саакашвілі.

Фото: Formula News

У правлячій партії повернення Саакашвілі в Грузії після 8-річної відсутності вважають політичною провокацією. Влада також дає зрозуміти, що Саакашвілі відбуватиме свій шестирічний термін ув'язнення до кінця, попри мітинги.

Фото: скрін

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня , і з того дня він перебуває у в'язниці. Того ж дня він оголосив голодування. Підставою оголосити голодування стало незгода Саакашвілі з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

Саакашвілі був двічі заочно засудженим до шести років позбавлення волі за статтями про політичні злочини. Зараз Саакашвілі є громадянином України, де очолює виконком при Національній раді реформ.

Влада Грузії заявляла, що не планує екстрадувати Саакашвілі в Україну. Втім і Україна поки що не просила Грузію його екстрадувати.