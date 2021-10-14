Поліція Норвегії попередньо назвала терактом напад чоловіка з луком і стрілами

37-річний громадянин Данії підозрюється у вбивстві п’яти людей луком та стрілами і іншою зброєю в норвезькому місті Конгсберг.
Про це пише reuters.com з посиланням на поліцію.
Напад стався у середу, 13 жовтня ввечері у різних місцях міста, що розташоване за 68 км від столиці країни Осло.
Внаслідок нападів також постраждало двоє людей, зокрема офіцер поліції, що не був на службі.
Затриманий співпрацював з поліцією та визнав, що є причетним до нападів. “Він визнає факти справи”, – заявив прокурор Енн Ірен Сване Матіассен.
Однак чи визнає він вину – наразі невідомо.
За інформацією поліції, чоловік діяв сам, про його мотиви інформації немає.
Слідчі розглядають питання про те, чи є напади терористичним актом, більше інформації обіцяють надати протягом четверга.
Оновлення 17:44. Поліція безпеки Норвегії на цьому етапі розслідування вважає напад актом тероризму. Про це пише “Європейська правда”.
Попри те що рівень загрози в Норвегії досі вважається помірним, відомство, зокрема, не відкидає, що ісламісти та праві екстремісти можуть спробувати здійснити терористичні атаки у країні.
Поліція безпеки також вивчає ймовірність того, що напад у Конгсберзі міг надихнути інших на серйозні насильницькі дії чи спричинити напади на знак помсти.
“Це дуже серйозна ситуація, звичайно, яка сильно впливає на Конгсберг і тих, хто тут живе”, - йдеться в заяві начальника районної поліції Оейвінда Ааса.
Цей напад став найчисельнішим у Норвегії за кількістю жертв з 2011 року, коли ультраправий екстреміст Андерс Берінг Брейвік убив в молодіжному таборі 77 осіб, більшість з яких були підлітками.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що був шокований і засмучений цією новиною. “Мої думки з близькими жертв і всім народом Норвегії в цей дуже важкий момент”, – написав він у Твіттері.
I’m shocked and saddened by the tragic news coming from Norway.— António Guterres (@antonioguterres) October 13, 2021
My thoughts are with the victims’ loved ones and all the people of Norway at this very difficult moment.
Незабаром після нападу управління поліції Норвегії наказало працівникам по всій країні отримати вогнепальну зброю. Зазвичай поліцейські у Норвегії вогнепальну зброю без особливих причин не носять, пише зі свого боку bbc.com.
Нагадаємо, Андерс Брейвік у липні 2011 року підірвав бомбу в центрі Осло, а потім відкрив вогонь по учасниках молодіжного табору на острові Утойя, в результаті чого загинули 77 осіб.
Свої дії екстреміст пояснив тим, що хотів привернути увагу до засилля мігрантів у Європі. Чоловіка засудили до 21 року позбавлення волі з правом продовження тюремного терміну необмежену кількість разів.