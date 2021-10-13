У Польщі затримали двох українців, які допомагали нелегалам у перетині кордону з Білоруссю

Польські прикордонники затримали двох громадян України і двох громадян Сирії із посвідками на проживання у Німеччині, які допомагали в організації незаконної міграції через польсько-білоруський кордон.

Про це повідомляє Радіо Польща.

“Працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі затримали у вівторок чотирьох іноземців, з яких двоє – громадяни України, котрі допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. За словами польських прикордонників інші двоє затриманих – громадяни Сирії із німецькими посвідками на проживання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонна служба Польщі у вівторок зареєструвала 470 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Усі спроби зірвали.

Від початку жовтня на цьому відрізку кордону таких спроб було вже 6,7 тис., а від початку року – 18,3 тис.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 2 вересня підписав постанову про введення режиму надзвичайного стану вздовж кордону з Білоруссю.

Раніше Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь в використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в так званій гібридної війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", - говорилося в спільній заяві прем'єрів цих країн. Варшава, Рига, Вільнюс і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.