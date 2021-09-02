Польща на 30 днів запроваджує надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда підписав указ про запровадження режиму надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю на тлі міграційного кризи. Документ найближчим часом надійде на розгляд парламенту, який може скасувати це рішення.

Про це повідомив прессекретар адміністрації президента, передає Deutsche Welle.

Згідно з указом, режим НС вводиться на 30 діб і торкнеться 183 населених пунктів у низці районів Підляського та Люблінського воєводств.

На території дії режиму буде тимчасово заборонено проведення масових заходів, люди будуть зобов'язані носити з собою посвідчення особи, а ті, хто не проживає в цих населених пунктах, не зможуть туди в'їхати.

"Місцева влада з розумінням поставилися до рішення", - повідомив польський міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський.

Нагадаємо, Варшава занепокоєна зростанням потоку нелегалів з боку Білорусі. З початку серпня в Польщі було зафіксовано близько 3500 спроб нелегально перетнути кордон республіки з білоруської сторони. Польський міністр національної оборони Маріуш Блащак 27 серпня повідомив про початок будівництва паркану заввишки 2,5 метра на кордоні для вирішення проблеми нелегальної міграції.

Раніше Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь в використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в так званій гібридної війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", - говорилося в спільній заяві прем'єрів цих країн. Варшава, Рига, Вільнюс і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Сьогодні стало відомо, зщо Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій відносно режиму Лукашенка. Однією з причин такого рішення Брюссель називає використання Мінськом мігрантів як інструменту проти ЄС.