Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
ГоловнаСвіт

Польща на 30 днів запроваджує надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Обмеження торкнуться 183 населених пунктів у низці районів Підляського та Люблінського воєводств.

Польща на 30 днів запроваджує надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Фото: rmf24.pl

Президент Польщі Анджей Дуда підписав указ про запровадження режиму надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю на тлі міграційного кризи. Документ найближчим часом надійде на розгляд парламенту, який може скасувати це рішення.

Про це повідомив прессекретар адміністрації президента, передає Deutsche Welle.

Згідно з указом, режим НС вводиться на 30 діб і торкнеться 183 населених пунктів у низці районів Підляського та Люблінського воєводств.

На території дії режиму буде тимчасово заборонено проведення масових заходів, люди будуть зобов'язані носити з собою посвідчення особи, а ті, хто не проживає в цих населених пунктах, не зможуть туди в'їхати.

"Місцева влада з розумінням поставилися до рішення", - повідомив польський міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський.

Нагадаємо, Варшава занепокоєна зростанням потоку нелегалів з боку Білорусі. З початку серпня в Польщі було зафіксовано близько 3500 спроб нелегально перетнути кордон республіки з білоруської сторони. Польський міністр національної оборони Маріуш Блащак 27 серпня повідомив про початок будівництва паркану заввишки 2,5 метра на кордоні для вирішення проблеми нелегальної міграції.

Раніше Польща, Литва, Латвія і Естонія  звинуватили Білорусь в використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в так званій гібридної війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", - говорилося в спільній заяві прем'єрів цих країн.  Варшава, Рига, Вільнюс і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Сьогодні стало відомо, зщо Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій відносно режиму Лукашенка. Однією з причин такого рішення Брюссель називає використання Мінськом мігрантів як інструменту проти ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також