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Нью-Йорк затопило після рекордної зливи, оголошено надзвичайний стан (оновлено)

Перша в історії повінь у Нью-Йорку стала причиною загибелі щонайменше 8 людей.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан у місті. Рекордний дощ, який призвів до повеней і небезпечних умов на дорогах, він назвав "історичним погодним явищем".

Фото: twitter.com

Як повідомляє Reuters, майже всі лінії метро Нью-Йорка пізно ввечері в середу були зупинені.

Влада міста повідомила, що всі транспортні засоби, не призначені для екстрених випадків, заборонені на вулицях Нью-Йорка до 5:00 четверга через погодні умови.

На Манхеттені, в Брукліні й Квінсі негода змусила владу закрити основні автомагістралі. Через погодні умови скасували сотні рейсів у міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді, міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті й аеропорту Ла-Гуардія.

Мер закликав людей не виходити на вулицю.

"Будь ласка, тримайтеся якомога далі від вулиць сьогодні ввечері й дозвольте нашим службам швидкого реагування та службам екстреної допомоги зробити свою роботу. Якщо ви думаєте вийти на вулицю, не треба. Тримайтеся якомога далі від метро. Тримайтеся якомога далі від доріг", - написав він у Твіттері.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Національна метеорологічна служба США також оголосила про загрозу виникнення торнадо на півдні штату Нью-Йорк, півночі Нью-Джерсі й півдні штату Коннектикут.

Очікується, що ураган "Іда" продовжить рухатися в північному напрямку регіоном Нова Англія.

Оновлено. На даний момент відомо про не менш ніж вісьмох загиблих унаслідок спричиненої ураганом "Іда" повені у штаті Нью-Йорк.

Як повідомляє CNN, це перша повінь в історії Нью-Йорку.

Поліція Нью-Йорка зафіксувала сім загиблих у місті, ще одна особа померла через повінь у передмісті Нью-Джерсі.

Раніше повідомляли, що через ураган "Іда", який обрушився на американський штат Луїзіана 29 серпня - рівно через 16 років після "Катріни", без електрики залишилися близько мільйона людей. Президент США Джо Байден оголосив про стихійне лихо в Луїзіані та доручив надати федеральну допомогу місцевій владі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у Каліфорнії через лісові пожежі.

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