Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан у місті. Рекордний дощ, який призвів до повеней і небезпечних умов на дорогах, він назвав "історичним погодним явищем".

Фото: twitter.com

Як повідомляє Reuters, майже всі лінії метро Нью-Йорка пізно ввечері в середу були зупинені.

Влада міста повідомила, що всі транспортні засоби, не призначені для екстрених випадків, заборонені на вулицях Нью-Йорка до 5:00 четверга через погодні умови.

На Манхеттені, в Брукліні й Квінсі негода змусила владу закрити основні автомагістралі. Через погодні умови скасували сотні рейсів у міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді, міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті й аеропорту Ла-Гуардія.

This is perfect example of what you should not do! Notice the white car towards the end that is floating. This water is too deep to drive through. Turn Around Don't Drown!! https://t.co/qR8ufBr7kW — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 2, 2021

Мер закликав людей не виходити на вулицю.

"Будь ласка, тримайтеся якомога далі від вулиць сьогодні ввечері й дозвольте нашим службам швидкого реагування та службам екстреної допомоги зробити свою роботу. Якщо ви думаєте вийти на вулицю, не треба. Тримайтеся якомога далі від метро. Тримайтеся якомога далі від доріг", - написав він у Твіттері.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Національна метеорологічна служба США також оголосила про загрозу виникнення торнадо на півдні штату Нью-Йорк, півночі Нью-Джерсі й півдні штату Коннектикут.

Очікується, що ураган "Іда" продовжить рухатися в північному напрямку регіоном Нова Англія.

Оновлено. На даний момент відомо про не менш ніж вісьмох загиблих унаслідок спричиненої ураганом "Іда" повені у штаті Нью-Йорк.

Як повідомляє CNN, це перша повінь в історії Нью-Йорку.

Поліція Нью-Йорка зафіксувала сім загиблих у місті, ще одна особа померла через повінь у передмісті Нью-Джерсі.

Раніше повідомляли, що через ураган "Іда", який обрушився на американський штат Луїзіана 29 серпня - рівно через 16 років після "Катріни", без електрики залишилися близько мільйона людей. Президент США Джо Байден оголосив про стихійне лихо в Луїзіані та доручив надати федеральну допомогу місцевій владі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у Каліфорнії через лісові пожежі.