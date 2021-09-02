Також Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Штатів формат залучення до мирного врегулювання на Сході України, втім деталей не розповів.

Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден засвідчив підтримку вступу України до НАТО, але терміни не обговорювалися. Про це український президент Володимир Зеленський повідомив журналістам за результатами зустрічі з главою Штатів. Трансляцію виходу до преси вів "UA: Перший".

"Підтримка була, термінів не було. Ми говорили багато про НАТО, місце, роль і де Україна в цьому Альянсі, окрім слів, змін в Конституції, реальність існування України в НАТО – яка вона", – сказав Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Він додав, що відчуває, як Байден особисто підтримує Україну щодо членства в НАТО, але яким буде шлях – зараз складно сказати.

Також Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Штатів формат залучення до мирного врегулювання на Сході України, втім деталей не розповів.

"Щодо Донбасу – я пропонував формату зацікавлення та імплементації представників США на рівні президента в мирне регулювання війни на Донбасі. Сполучені Штати будуть думати, тому що до зустрічі не проговорював ці деталі", – зазначив він.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Зеленський наголошував, що хотів би обговорити із Байденом шанси і терміни приєднання до НАТО, а також роль США в їх залученні до мирного процесу врегулювання війни на Донбасі.

Байден своєю чергою до перемовин із Зеленським запевнив, що підтримка атлантичного прагнення України з боку американських партнерів за лишається непохитною.