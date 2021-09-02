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Україна та США поглиблять співпрацю у оборонній сфері

США, серед іншого, оголосили про надання Україні 60 млн доларів безпекової допомоги, яка включає передачу комплексів "Джавелін".

Україна та США поглиблять співпрацю у оборонній сфері
Фото: Макс Требухов

Спільна заява України та США, ухвалена за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським президентом Джозефом Байденом, містить низку рішень, спрямованих на поглиблення співпраці між країнами у оборонній сфері.

Текст документу оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з заявою, Україна й США активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде "переорієнтована та забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття". 

“Для того щоб відзначити підвищений статус нашого партнерства, Міністр закордонних справ України та Державний секретар США мають намір затвердити нову Хартію на засіданні КСП цієї осені у Вашингтоні", - йдеться у заяві.

Варто зазначити, що нинішня редакція Хартії, ухвалена 2008 року, містить в собі гарантії територіальної цілісності України на базі Будапештського меморандуму, посилення обороноздатності України та протидії РФ і її ВМС (Чорноморському флоту) у Чорному морі.

США також оголосили про надання Україні нового траншу безпекової допомоги.

“Сполучені Штати оголошують про новий пакет безпекової допомоги в обсязі 60 мільйонів доларів, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання”, - йдеться у документі.

Зазначається також, що Сполучені Штати разом з Україною продовжуватимуть працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію. 

“Підтримка США суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною”, - наголошується у документі.

“Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російську спробу анексії Криму та підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включно з тими, що вживаються в Нормандському форматі, спрямованих на врегулювання конфлікту, розв’язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН”, - сказано у заяві. 

Сторони також погодилися продовжити на сім років дію Угоди щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, підписаної у 1993 році.

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