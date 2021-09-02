"Газпром" обіцяє перші поставки газу по "Північному потоку-2" вже цього року

"Для цього з російського боку створені всі необхідні потужності".

Перші поставки по газопроводу "Північний потік-2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні цього року.

Про це заявив голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу" Північний потік 2 "на європейський ринок", - сказав Міллер.

За його словами, для цього з російського боку створені всі необхідні потужності: видобувні - на Ямалі, а також газотранспортні - в північному газотранспортному коридорі.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вирішив не вводити санкції проти німецьких компаній, які причетні до будівництва "Північного потоку - 2", щоб не псувати стосунки з Німеччиною. Американська адміністрація пояснила, що на етапі, коли газопровід уже майже добудовано, це вже не має сенсу.

Після цього стало відомо, що Росія завершила прокладання першої нитки "Північного потоку - 2" і готується до наповнення її газом.

Будівельні роботи на газопроводі "Північний потік - 2" планується завершити до кінця літа, запустити трубопровід - ще цього року.