Серед них більшість - 13 людей - загинули у штаті Нью-Йорк.

Фото: EPA/UPG

Щонайменше 23 людини загинули внаслідок урагану “Іда”, який який обрушився на США на початку цього тижня.

Про це повідомляє CNN.

Серед них 13 людей загинули у штаті Нью-Йорк. За словами офіційних осіб, дванадцять з них знаходилися в Нью-Йорку, і одна людина померла в окрузі Вестчестер, вийшовши з автомобіля під час раптової повені.

Комісар місцевої поліції Дермот Ши повідомив, що з тих, хто помер в Нью-Йорку, щонайменше вісім загинули в затоплених підвалах будинків в Квінсі.

Ще шість смертей були зареєстровані в штаті Нью-Джерсі і одна - в штаті Меріленд.

У місті Елізабет, штат Нью-Джерсі, четверо жителів потонули в житловому комплексі на річці Елізабет, повідомив мер Кріс Боллвадж.

У місті Пассейк, штат Нью-Джерсі, 70-річний чоловік був знайдений мертвим після того, як потік води змив авто, в якому він перебував.

Також в Нью-Джерсі 50-річного чоловіка змило потоком води. Його тіло знайшли за кілька кілометрів від того місця.

У Пенсільванії, в окрузі Монтгомері було зареєстровано три смертельні випадки, пов'язаних з ураганом.

В окрузі Монтгомері в штаті Меріленд 19-річний хлопець був знайдений мертвим в середу в затопленому житловому комплексі.Його смерть попередньо пов'язують з ураганом, повідомила поліція.

Нагадаємо, 29 серпня на південне узбережжя США біля Нового Орлеану, штат Луїзіана, обрушився ураган "Іда" небезпечної 4-ї категорії (з п'яти можливих). Швидкість вітру урагану сягає 240 кілометрів на годину (майже 67 м/с).