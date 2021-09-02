Путін у найближчі місяці може випробувати Україну і Захід на міцність, - колишній заступник Генсека НАТО

Президент Росії Володимир Путін може у найближчі місяці випробувати Україну і Захід на міцність новою військовою агресією.

Про це заявив заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках Александр Вершбоу під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він наголосив, що зустріч Зеленського і Байдена «частково розвіяла сумніви стосовно відданості Сполучених Штатів у підтримці України після рішення щодо "Північного потоку-2".

У той же час Вершбоу зазначив, що Сполучені Штати могли б надати Україні більшу військову підтримку.

"Сполучені Штати могли б, звичайно, зробити більше. 60 мільйонів доларів допомоги, як на мене, виглядають досить скромно. Це найменше, що могли зробити США, враховуючи зростаючу загрозу з боку Росії, починаючи з нарощування сил, яке було ще навесні, відомі події в Чорному морі, інцидент з кораблем "Дефендер". І після того, що сталося востаннє", - підкреслив екс-заступник Генерального секретаря НАТО.

"Путін може сам також подумати, що Сполучені Штати відходять від свого глобального лідерства, і може захотіти випробувати і нас, і Україну новою агресією впродовж наступних місяців. Тому я хотів би бачити більш потужний пакет", - сказав Александр Вершбоу.

Він також вважає, що американський уряд повинен не тільки заявами, а й практичними кроками підтримати євроатлантичні прагненням України. Натомість країни-члени НАТО повинні активніше допомагати Україні на двосторонній основі, "щоб показати, що Росія заплатить високу ціну, якщо вона почне нову агресію".