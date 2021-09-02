​У Кремлі заявили, що зустріч Зеленського з Путіним цього року "навряд чи можлива"

Зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського в цьому році навряд чи можлива.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому по лінії адміністрацій президента - Офіс президента України і адміністрація президента Росії, - сторони далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої зустрічі", - сказав Пєсков в інтерв'ю ЗМІ.

Він також висловив сумнів у тому, що така зустріч можлива в цьому році.

"Я не думаю", - сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна зазначив, що спілкування на вищому рівні має бути добре підготовлено і переслідувати певні цілі. Також, за його словами, є істотні проблеми з визначенням питань, які могли б обговорюватися.

Пєсков нагадав, що Зеленський наполягає на необхідності обговорення теми Криму, а Путін - "не те що не готовий (цю тему обговорювати, - редю), там немає субстанції для обговорення".

Нагадаємо, весною Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це було найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. В РНБО заявили, що мониторять ситуацію і готовляться до будь-якого розвитку подіій. Докладніше про це читайте в інтерв'ю секретаря РНБО для LB.ua - Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна».

20 квітні президент Зеленський записав відеозвернення, у якому запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. У російському сенаті заявили, що "пропозиція про зустріч не має ніякого сенсу. Це - заява хорошого актора".

Путін заявив, що якщо Зеленський хоче поговорити про російсько-українські відносини, то "може приїхати у Москву в будь-який час", а до цього - має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР". Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

26 квітня Зеленський доручив главі свого офісу Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним.