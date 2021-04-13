Генсек НАТО: "За останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію поважати свої міжнародні зобов'язання і припинити військове нарощування навкола України.

Про це він сказав на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції з нагоди Комісії Україна-НАТО.

"Нас серйозно турбують останні події, НАТО відслідковує ці події дуже щільно. За останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму. За останні дні сім військових українських загинули", - повідомив він.

Столтенберг додав, що суттєве нарощування не можна пояснити. Він наголосив на підтримці Альянсом України.

"Росія повинна припинити це військове нарощування в і навколо України, припинити провокації і зменшити напругу", - підкреслив він.

Зустріч Столтенберга і Кулеби відбулася в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Засідання Комісії ініціювала українська сторона. Обговорюватимуть загострення безпекової ситуації з боку Росії.

6 квітня Єнс Столтенберг подзвонив президенту України Володимиру Зеленському на тлі нарощування Росією військової міці на кордонах. Столтенберг заявив, що подзвонив "висловити серйозне занепокоєння щодо російської військової активності довкола України та тривалих порушень режиму припинення вогню".

Нещодавно на сайті НАТО з'явилася українська мова. А 5 квітня допис українською мовою вперше з’явився в соцмережах Сухопутного командування НАТО.

З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Країни НАТО і генсек блоку неодноразово заявляли про підтримку України на тлі нарощування Росією військ на кордонах і загострення ситуації в зоні бойових дій.