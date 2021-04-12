Росія обмежує авіасполучення з Туреччиною

Росія обмежує регулярне і чартерне авіасполучення з Туреччиною під приводом профілактики завезення нової коронавірусної інфекції. Обмеження діятимуть з 15 квітня до 1 червня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Авіасполучення з Туреччиною обмежать двома регулярними рейсами на тиждень між Москвою і Стамбулом на взаємній основі. Крім того, дозволено вивозити до Росії туристів, які вже знаходяться в Туреччині.

Російським туроператорам рекомендовано призупинити діяльність з продажу турів.

Зазначається, що авіасполучення буде відновлено в тому випадку, "якщо ситуація з коронавірусів стабілізується".

Росія також призупиняє авіасполучення з Танзанією.

Нагадаємо, 10 квітня президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Туреччини. Це вже другий його візит до Туреччини за останні пів року, цього разу - для участі у дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

У жовтні 2020 року Зеленський здійснив офіційний візит до Туреччини, домовившись з Ердоганом про поглиблення стратегічного партнерства. Тоді вони заявили про намір спільно будувати кораблі, безпілотники та двигуни.

Сьогодні, 12 квітня, голова МЗС Росії Сергій Лавров виступив із заявою щодо закупівлі Україною турецьких ударних безпілотників, у якій "застеріг" турецьку владу від "підживлення мілітаристських настроїв” в Україні.