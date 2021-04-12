Україна до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни.

Командування російсько-окупаційних військ намагаючись скомпрометувати Збройні Сили України здійснюють дистанційне мінування населених пунктів забороненими боєприпасами. Про це повідомляє пресцентр ОТУ “Північ”.

“Сьогодні 12 квітня окупанти підступно здійснили дистанційне мінування цивільного сектору населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових. Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх не можливо знешкодити без підриву”, - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що Україна, відповідно до Оттавської конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. Тоді як Росія, навпаки відмовилась підписати та ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, - наголошує пресцентр ОТУ “Північ”.

Нагадаємо, з початку доби зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких сім обстрілів по позиціям українських захисників та два дистанційних мінування мінами ПОМ-2.