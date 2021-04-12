​Друг Путіна Ротенберг заволодів п'ятьма готелями в окупованому Криму, - ЗМІ

Близький друг президента Росії Володимира Путіна Аркадій Ротенберг є бенефіціаром п'яти готельних комплексів на південному березі Криму і планує вкласти в їх реконструкцію близько 15 млрд рублів.

Про це повідомило агентство РБК, цитуючи представника бізнесмена.

Зазначається, що Ротенберг володіє санаторіями "Ай-Петрі", "Місхор", "Дюльбер", "Перлина" і готелем "Дача Рахманінов". Як повідомив представник бізнесмена, бенефіціаром цих об'єктів Ротенберг став в кінці 2019 року. Всі санаторії, крім "Перлини", яка в даний час не працює, об'єднані в мережу "Курорти Криму".

Наразі триває переоформлення документів, приблизно до літа цей процес завершиться, і Ротенберг стане єдиним бенефіціаром активів.

За даними журналу Forbes, стан Ротенберга становить близько 2,6 млрд доларів, він є одним з 50 найбагатших людей Росії.

Нагадаємо, раніше Ротенберг назвав себе власником особняку під Геленджиком, який у розслідуванні Олексія Навального названо "палацом Путіна". Він заявляв, що має намір побудувати на мисі Ідокопас апарт-готель, оскільки йому "дуже подобається" готельний бізнес. Бізнесмен додав, що у нього є аналогічні об'єкти на території анексованого Росією українського півострова Крим, а також на Далекому Сході й Алтаї.

У січні компанія Ротенберга також отримала контракт на обслуговування Керченського моста.

У липні минулого року братів Ротенбергів звинуватили в обході санкцій США за допомогою картин. А в 2018 році "Німецька хвиля" повідомляла про спільне розслідування журналістів SWR і Berliner Zeitung, яке встановило, що Ротенберг, який перебуває під санкціями Євросоюзу і США, інвестує у великі об'єкти нерухомості в Німеччині. Вартість його нерухомості оцінили в 1 мільярд євро.

У березні 2014 року США запровадили санкції стосовно членів сім'ї Ротенбергів через з окупацію Криму Росією. У квітні 2014 року Мінфін США також наклав санкції на їхні компанії. Пізніше санкції були введені і відносно сина Бориса Ротенберга Романа (червень 2016 року) і сина Аркадія Ротенберга Ігоря (квітень 2018 року).