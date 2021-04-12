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Журналісти Sky News побували у військовому таборі біля Воронежа

Російські солдати не ховаються від іноземних телеканалів.

Знімальна група Sky News побувала у російському військовому таборі біля Воронежа та на залізничній станції Масловка, де розвантажують ешелони з технікою.

У сюжеті британського телеканалу повідомляється, що армійські вантажівки, які зустрічалися журналістам, мають коди Центрального військового округу, що знаходиться у тисячі кілометрів на схід від полігону.

"Ешелони, які розвантажуються на Масловці, прямують до сусіднього полігону, що став величезним військово-польовим табором. Він простягається більш ніж на два кілометри і впирається прямо в дачі, де проводять свої вихідні жителі Воронежа. За їх словами, розгортання військ почалося наприкінці березня. Ми випадково заїхали просто в табір, але солдати не завдали собі клопоті затримати нас", - повідомляє телеканал.

Місцеві мешканці не дуже вірять в війну з Україною.

"Це там нагорі треба питати, у Зеленського. Чим він думає? Він же сказав, що не лох. Якщо він не буде лохом, значить нічого не буде. А якщо буде лохом, тоді, може, щось і буде", - розказала в сюжеті жінка на одній із дач. Інший житель Воронежа сказав, що навчання на цьому полігоні відбуваються влітку щороку.

Росія відмовляється пояснювати накопичення військ біля кордону з Україною.

Нагадаємо, що про табір біля Воронежа виявили на початку квітня розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT). Він розташований в області, що межує з Україною, але не там, де знаходяться окуповані території.

Марш-кидок від табору до українського кордону можливо зробити за одну добу.

Табір виявили після того, як в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

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