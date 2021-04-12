Міносвіти повідомило про явку до 95% на пробному ЗНО

У Києві та двох областях тестування перенесли через карантин.

У пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, яке 10 квітня відбулося в більшості областей, прийшло понад 90% з усіх 120 тисяч зареєстрованих учасників.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.

"10 квітня відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На тестування було зареєстровано понад 120 тис. осіб. За оперативними даними, явка по Україні становила 93-95%. Остаточну інформацію оприлюднить Український центр оцінювання якості освіти", - йдеться в повідомленні.

У МОН наголошують, що пробне ЗНО відбувалося організовано, з дотриманням усіх правил, процедур і вимог протиепідемічної безпеки: використання масок, дезінфекторів, збереження соціальної дистанції.

Згідно з повідомленням, пробне тестування відбулося в більшості регіонів України, окрім Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, де через припинення руху громадського транспорту його перенесено на 24 квітня.