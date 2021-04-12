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Окупанти на Донбасі п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ в неділю

Втрат у лавах українських захисників немає.

Окупанти на Донбасі п’ять разів обстріляли позиції ЗСУ в неділю
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Протягом неділі, 11 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, інформує пресцентр ООС.

"Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Невельське, противник здійснив обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів", - сказано в повідомленні.

Окрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селищ Зайцеве та Шуми, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00 12 квітня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Протягом суботи, 10 квітня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Росії 10 разів порушили режим припинення вогню. Під селищем Золоте у Луганській області загинув 24-річний Андрій Теперик. Ще один військовослужбовець отримав кульове поранення.

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