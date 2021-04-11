Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн

Оприлюднено постанову Кабінету Міністрів Україна, яка визначає види економічної діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники зможуть отримати державну допомогу у сумі 8 тис. грн через карантинні обмеження у "червоних" зонах.
Постанова уряду визначає такий перелік видів діяльності:
- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
- матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- Постачання готових страв для подій
- Обслуговування напоями
- Демонстрація кінофільмів
- Організування конгресів і торговельних виставок
- Театральна та концертна діяльність
- Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів
- Функціонування театральних і концертних залів
- Функціонування бібліотек і архівів
- Функціонування музеїв
- Функціювання спортивних споруд
- Діяльність спортивних клубів
- Діяльність фітнес-центрів
- Функціювання атракціонів і тематичних парків
- Організування інших видів відпочинку та розваг
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
Нагадаємо, 9 квітня набув чинності Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня.
Відповідно до закону, фізичні особи - підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.
Окрім гарантованої допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.