Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн

Оприлюднено постанову Кабінету Міністрів Україна, яка визначає види економічної діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники зможуть отримати державну допомогу у сумі 8 тис. грн через карантинні обмеження у "червоних" зонах.

Постанова уряду визначає такий перелік видів діяльності:

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними

матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Постачання готових страв для подій

Обслуговування напоями

Демонстрація кінофільмів

Організування конгресів і торговельних виставок

Театральна та концертна діяльність

Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів

Функціонування театральних і концертних залів

Функціонування бібліотек і архівів

Функціонування музеїв

Функціювання спортивних споруд

Діяльність спортивних клубів

Діяльність фітнес-центрів

Функціювання атракціонів і тематичних парків

Організування інших видів відпочинку та розваг

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

Нагадаємо, 9 квітня набув чинності Закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня.

Відповідно до закону, фізичні особи - підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у "червоних" зонах, отримають з Державного бюджету України одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім гарантованої допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.