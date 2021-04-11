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У “червоній” зоні наразі перебувають Київ та 12 областей, – МОЗ

Жовтими залишаються два регіони: Івано-Франківщина та Херсонщина. 

У “червоній” зоні наразі перебувають Київ та 12 областей, – МОЗ
Фото: pravda.com.ua

Станом на неділю, 11 квітня “червона” зона карантинних обмежень діє у Києві та 12 областях України.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

Це: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Найбільше рівень госпіталізації через коронавірус, як і раніше, перевищено у Києві, Житомирщині, Миколаївщині, Хмельниччині та Чернігівщині.

Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем у Києві, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській та Одеській областях.

Жовтими є лише два регіони: Івано-Франківщина та Херсонщина. У “зеленій зоні” немає жодного регіону.

Решта областей мають “помаранчеві" обмеження.

Водночас додамо, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з неділі, 11 квітня у Закарпатській області скасовується “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Натомість на території Закарпаття встановлено “жовтий” рівень карантину.

Нагадаємо, у суботу, 9 квітня Івано-Франківська область вийшла з “червоної” зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Прикарпаття перебувало в "червоній" карантинній зоні найдовше в Україні – з 26 лютого.

Натомість з неділі, 11 квітня “червона" зона поширилася на Харківщину.

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