Станом на суботу, 10 квітня “червона” зона карантинних обмежень діє у Києві та 11 областях України.
Про це йдеться на сайті МОЗу.
Це: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
Найбільше рівень госпіталізації через коронавірус зараз перевищено у Києві, Житомирщині, Миколаївщині, Хмельниччині та Чернігівщині. Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем у Києві, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській і Херсонській областях.
Жовтими є лише дві області: Івано-Франківська та Херсонська. У “зеленій зоні” немає жодного регіону.
Решта областей мають “помаранчеві" обмеження.
Нагадаємо, відсьогодні, 9 квітня Івано-Франківська область вийшла з “червоної” зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Прикарпаття перебувало в "червоній" карантинній зоні найдовше в Україні – з 26 лютого.
Натомість, з понеділка, 11 квітня “червоний” стан запроваджується у Харківській області.