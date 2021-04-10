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Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях

Жовтими є лише дві області: Івано-Франківська та Херсонська. 

Станом на сьогодні “червона” зона карантину діє у Києві та 11 областях
Фото: Макс Требухов

Станом на суботу, 10 квітня “червона” зона карантинних обмежень діє у Києві та 11 областях України.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

Це: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Найбільше рівень госпіталізації через коронавірус зараз перевищено у Києві, Житомирщині, Миколаївщині, Хмельниччині та Чернігівщині. Найвищий показник завантаженості ліжок з киснем у Києві, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській і Херсонській областях.

Жовтими є лише дві області: Івано-Франківська та Херсонська. У “зеленій зоні” немає жодного регіону.

Решта областей мають “помаранчеві" обмеження.

Нагадаємо, відсьогодні, 9 квітня Івано-Франківська область вийшла з “червоної” зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Прикарпаття перебувало в "червоній" карантинній зоні найдовше в Україні – з 26 лютого.

Натомість, з понеділка, 11 квітня “червоний” стан запроваджується у Харківській області.

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