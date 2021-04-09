В Україні легалізували два препарати на основі канабісу

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою виключив деякі препарати на основі канабісу з переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Відповідний документ від 7 квітня опублікували на урядовому порталі.

У постанові зазначено, що тепер до речовини ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу) заходи державного контролю не встановлюються.

"Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів", - йдеться у документі.

У постанові вказано два препарати на основі канабісу: Набілон, який застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти), і Набіксімолс (Сатівекс) – для зняття спазмів м'язів при розсіяному склерозі.

За словами голови благодійної організації "100% життя" Дмитра Шерембея, препарати які включені до цього переліку, коштують дуже дорого - $2055 та $640 відповідно.

При цьому до цього списку не увійшов препарат Епідіолекс - це ліки від фармрезистентної епілепсії. Їх потребує 18 тисяч дітей в Україні.

Нагадаємо, комісія ООН із наркотичних засобів вирішила вилучити медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі.