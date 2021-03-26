Апеляційний суд звільнив школяра з Волині, якому дали 6 років за 11 грамів коноплі

Рівненський апеляційний суд скасував вирок 16-річному школяру з Волині, якому суд першої інстанції дав шість років ув'язнення за 11 грамів коноплі.

Як повідомляє BBC News Україна, справу відправили на новий розгляд, а хлопця випустили з СІЗО, де він знаходився з грудня.

Захист хлопця вважає, що поліція перевищила повноваження, спровокувавши неповнолітнього школяра на злочин. Поліцейські упевнені, що збирали докази законно.

Обвинувачений - учень школи №2 з селища Ратне. Слідство встановило, що 24 квітня 2020 року неповнолітній продав "особливо небезпечний наркотичний засіб" канабіс в кількості 2,9 грама за 440 грн, а 19 травня 2020 року повторно збув 8,29 грама канабісу за 700 грн. Обидві закупівлі фіксувалися правоохоронцями на відео та аудіо.

Хлопець визнав вину за першим епізодом, а за другим заперечував.

Ратнівський районний суд Волинської області 23 грудня 2020 року визнав юнака винним за ст.307 Кримінального кодексу та призначив йому 6 років за ґратами. Враховано, що він не співпрацював зі слідством, не сприяв в розкритті злочину, не розкаявся і не осудив свою поведінку.