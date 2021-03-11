У Мексиці повністю легалізували марихуану

Нижня палата парламенту Мексики прийняла закон, яким скасовується кримінальна відповідальність за використання канабісу в рекреаційних, медичних та наукових цілях.

Про це повідомляє пресслужба парламенту Мексики.

Сенат схвалив цей закон ще у листопаді минулого року. Він допускає п'ять типів ліцензій на вирощування, переробку, продаж, дослідження, експорт або імпорт марихуани.

Вирощувати, зберігати чи вживати марихуану зможуть лише люди старше 18 років, які мають на це дозвіл. При цьому жителі країни зможуть зберігати до 28 грамів та вирощувати до шести рослин у себе вдома.

Влада країни розраховує, що легалізація марихуани підірве діяльність злочинних угруповань наркоторговців. Однак, аналітики відзначають, що основний дохід картелям приносять кокаїн та синтетичні наркотики.

Мексика - третя країна у світі, яка повністю легалізувала марихуану, після Уругваю і Канади. При цьому використання марихуани у медичних цілях дозволено в країні з 2017 року.

Нагадаємо, минулого року п'ять штатів у США в результаті виборів легалізували марихуану.