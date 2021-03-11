Ізраїль дозволив авіарейси до Києва

Громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників, щоб повернутися додому.

Ізраїль включив Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси з аеропорту Бен-Гуріон.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі.

"Згідно з рішенням уряду Держави Ізраїль, до 20.03.2021 продовжать діяти суттєві обмеження на роботу міжнародного аеропорту Бен-Гуріон. За результатами вжитих посольством заходів ізраїльська сторона включила м. Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси", - йдеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що в такий спосіб громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того, щоб повернутися додому.

"На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен-Гуріон до м. Київ можна нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir. Інформація про рейси та продаж квитків здійснюється через офіційні сайти авіаперевізників", - зазначили в українському посольстві.

Крім того, придбати квиток можна у компанії партнера МАУ - Caspi Aviation. Посольство також оприлюднило розклад рейсів авіакомпанії МАУ Київ - Тель-Авів - Київ, доступних для бронювання в усіх каналах продажу та запланованих до виконання в період до 20 березня.

У посольстві України пояснили, що за 24 години до вильоту з Ізраїлю пасажири мають подати онлайн-декларацію про стан здоров'я за посиланням https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19, також пасажир повинен мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до вильоту та пройти температурний скринінг в аеропорту, а також дотримуватися вказівок представників компетентних органів аеропорту.

Раніше повідомляли, що Україна та Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому.