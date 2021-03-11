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Білоруському політв’язню Тихановському висунули остаточне звинувачення

Сергію Тихановському загрожує до 15 років ув’язнення.

Білоруському політв’язню Тихановському висунули остаточне звинувачення
Фото: Радіо Свобода

Слідчий комітет Білорусі завершив розслідування кримінальної справи щодо блогера, чоловіка екскандидатки в президенти Світлани Тихановської Сергія Тихановського.

Йому висунули остаточне звинувачення за чотирма статтями ("організація масових заворушень", "розпалювання соціальної ворожнечі", "перешкоджання роботі ЦВК", "організація дій, що грубо порушують громадський порядок"). Санкція останньої, найтяжчої з них, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років, передає Радіо Свобода.

Крім Тихановського, обвинуваченими у кримінальній справі проходять також лідер незареєстрованого об’єднання "Народна громада" Микола Статкевич і їхні соратники.

Слідчий комітет також оцінив збитки від дій Тихановського і його соратників у понад 3,5 мільйона рублів. На майно і грошові кошти обвинувачених накладено арешт.

У відомстві зазначили, що завершили розслідування виокремлених зі "справи Тихановського" дев’яти кримінальних проваджень стосовно 25 осіб, за деякими з них вже винесено обвинувальні вироки.

Сергій Тихановський - білоруський блогер, автор каналу You Tube "Країна для життя", в якому він відкрито говорив про проблеми, які є в Білорусі. Центральна виборча комісія відмовила йому в реєстрації в якості кандидата в президенти. 29 травня, ймовірно, в результаті міліцейської провокації, сталися сутички на зібранні у Гродно. Сергій Тихановський був затриманий і відтоді перебуває під вартою. Його визнано політв’язнем.

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