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Польща звинуватила російського консула в поширенні COVID-19

Дипломат і його донька заразилися коронавірусом, але не дотримувалися карантину.

Польща звинуватила російського консула в поширенні COVID-19
Фото: telegraf.com.ua

Польські спецслужби звинуватили російського дипломата у поширенні коронавірусу. Йдеться про генерального консула Російської Федерації у Познані Ігоря Ощепкова.

Про це повідомляє RMF24.

Як заявив офіційний представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, дипломат і його донька заразилися коронавірусом ще в січні, але не дотримувалися карантину.

Цілий місяць до того, як залишити Польщу, Ощепков активно брав участь у різних заходах і здійснював інші дії, що "створювали додаткову епідемічну загрозу в Польщі".

Зокрема, консула бачили в громадському місці, коли він фотографував демонстрацію на захист Олексія Навального 23 січня в Познані.

"Результатом його дій могло стати зараження інших людей і виникнення нових спалахів захворювань. Дії, вжиті дипломатом, поставили під загрозу здоров'я людей, які могли з ним контактувати", - сказав Жарин.

Ощепков був висланий з країни у відповідь на дії Росії, яка оголосила персоною нон грата польського консула в Санкт-Петербурзі. Російська влада звинуватила польського дипломата в участі у протестних акціях.

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