Групи поліцейських М'янми виїхали з країни після наказу стріляти у протестувальників

Групи поліцейських з М'янми виїхали з країни після отримання наказу стріляти у протестувальників, які незгодні з військовим переворотом. Наразі вони переховуються у Індії.

BBC поспілкувалося з групою полісменів, які не погодилися виконувати наказ та вбивати мітингарів. Один з них, 27 річний Наїнг (ім'я змінене), розповів, що зараз проживає в індійському штаті Мізорам, що межує з М'янмою.

"Мені наказали стріляти у протестувальників. Я сказав їм, що не можу", - поділився він.

Наїнг додав, що двічі відмовився стріляти в демонстрантів. У М'янмі в нього залишилися дружина і дві дочки. Чоловік побоюється, що більше не зможе з ними зустрітися.

Ще один офіцер розповів, як він і група інших правоохоронців втікли і відмовилися виконувати накази.

"Я боявся, що мене примусять вбивати чи завдавати шкоди невинним людям, які протестують через військових. Ми вважаємо, що з боку військових було неправильно усувати обраний уряд", - зазначив правоохоронець.

BBC додає, що достовірно перевірити жодну з заяв правоохоронців їм поки не вдалося. Однак з офіційними даними, після військового перевороту з М'янми в Мізорам втікло понад 100 людей.

Аналогічні заяви полісменів опублікувало і Reuters. Агентство поспілкувалося з правоохоронцями, які вимушено виїхали з країни після наказів стріляти в людей.

Поліцейський Са Пенг (частина ім'я, повне не публікується з міркувань безпеки) розповів, що 1 березня вирішив покинути свій дім. Він три дні добирався до штату Мізорам, пересувався переважно вночі, щоб його не схопили.

Нагадаємо, що після захоплення влади військовими 1 лютого у М'янмі не вщухають протести. Серед демонстрантів загинуло приблизно 50 людей. Поліція та військові стріляють по ним, при цьому мітингарі наголошували на мирних протестах.