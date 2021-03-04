В М'янмі під час мітингів проти військового перевороту вбито 38 людей

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Щонайменше 38 людей загинули в М'янмі 3 березня під час мітингів проти військового перевороту, який відбувся у країні місяць тому.

Про це повідомляє BBC.

ООН назвала 3 березня "найкривавішим днем" з часу перевороту.

Представниця ООН у М'янмі Крістін Шренер Бургенер заявила, що з країни поступають шокуючі кадри.

У повідомленнях з М'янми говорилося про те, що сили безпеки без попередження відкривали вогонь у бік великих натовпів людей в ряді міст, включаючи Янгон.

За даними організації “Врятуйте дітей”, серед вбитих були два хлопчика 14 і 17 років. Повідомляється, що серед загиблих також була 19-річна дівчина.

“Я запитала деяких експертів по зброї, і вони підтвердили мені - це не точно, але схоже - що була застосована поліцейська зброя з бойовими набоями”, - сказала Шранер Бургенер.

Загальна кількість загиблих під час протестів у М'янмі, за оцінками Представниці ООН у М'янмі, складає 50 осіб. Втім ці відомості можуть бути неточними через те, що військове керівництво країни приховує цифри.

Через масові вбивства у М'янмі Великобританія скликала на п’ятницю, 5 березня, засідання Ради Безпеки ООН. Зі свого боку США заявили, що розглядають можливість подальших дій проти збройних сил М'янми.

Масові акції протесту та акти громадянської непокори спостерігаються по всій М'янмі після військового перевороту 1 лютого.

Протестувальники закликають до припинення військового правління і звільнення обраних керівників уряду країни, зокрема Аунг Сан Су Чжи, які були затримані під час перевороту.