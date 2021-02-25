Озброєні прихильники війського перевороту у М'янмі атакували мітингарів

Вони кидалися камінням та нападали з ножами.

У М'янмі озброєні камінням, ножами і палицями прихильники військового перевороту атакували мітингарів, які вимагають повернення попередньої влади.

Заворушення відбулися у Янгоні. На 23 лютого був запланований масштабий мітинг студентів, але ще перед його початком близько 1000 сторонників держперевороту зібралися в центрі міста, пише Reuters.

Деякі з них погрожували журналістам, потім розпочалися бійки, що переросли в більш серйозні зіткнення.

Фото: Twitter AyeChan45009923

Фото: Twitter AyeChan45009923

За словами очевидців, деякі кидалися камінням та стріляли з рогаток. Також декілька прихильників військових, озброєні ножем, напали на чоловіка біля готелю.

Hundreds of pro-military supporters are holding a big rally in downtown Yangon. The police has removed barricades to allow for the rally. Some residents of the town responded to the rally by banging on pots & pans. One of the bystanders were beaten up by pro-military supporters. pic.twitter.com/hyxlDA7Lc6 — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 25, 2021

"Ці події показали, хто такі терористи. Вони бояться дій народу за демократію", - повідомив активіст Тін Зар Шун Лей Їй.

Мітингарі вже анонсували нові протести. Країна від початку місяця фактично паралізована страйками.

Нагадаємо, що 20 лютого у М'янмі загинули двоє мітингувальників, ще близько 20 отримали поранення.

За день до того у лікарні померла 19-річна жінка, яку однією з перших поранили на протесті у М'янмі. Вона отримала вогнепальне поранення в голову і перебувала в комі.

1 лютого військові М'янми взяли країну під свій контроль. Вони затримали фактичну лідерку країни, лавреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, президента М'янми Він М’їн та інших членів політичного керівництва.У країні ввели військовий стан, вимкнули телебачення та зв'язок.

Приводом для перевороту стала запланована на 1 лютого інавгурація нового парламенту країни. Кандидати від правлячої партії НДЛ отримали 83% місць у парламенті. Відносини між військовими та політичним керівництвом країни загострилися після видборів, що відбулися у листопаді. Військові заявили, що партія вдалася до махінацій під час голосування.

Через тиждень після захоплення влади десятки тисяч людей саботували роботу та вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з переворотом.