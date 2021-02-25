Кандидат на посаду глави ЦРУ назвав Росію "державою, що занепадає"

"Поки Путін є лідером Росії, ми будемо працювати в досить вузькому діапазоні можливостей - від дуже жорсткої конкуренції до дуже неприємної ворожості".

США повинні готувати своїх шпигунів і аналітиків розвідки до роботи зі зростаючими загрозами з боку Китаю і Росії.

Про це заявив висунутий президентом Джо Байденом кандидат на посаду директора Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, передає Голос Америки.

Колишній посол Вільям Бернс, кар'єрний дипломат, який служив в Росії і на Близькому Сході, назвав конкуренцію з Китаєм "найбільшим геополітичним випробуванням", з яким зіткнулися США. Одночасно він охарактеризував Росію як "державу, що занепадає", яку, втім, не слід недооцінювати.

Виступаючи перед членами комітету Сенату з розвідки на слуханнях щодо його затвердження, Бернс попередив, що нова ера конкуренції з Пекіном, можливо, не має аналогів в американській історії. "Конкуренція з Китаєм буде ключем до нашої національної безпеки в найближчі десятиліття", - сказав Бернс, назвавши керівництво Китаю ворожим і хижацьким.

Бернс також застеріг від недооцінки Росії. "Хоча у багатьох відношеннях Росія може бути державою в занепаді, вона, принаймні, може бути настільки ж деструктивною під керівництвом [президента Володимира] Путіна, як і такі висхідні держави, як Китай", - заявив він законодавцям.

"Поки Володимир Путін є лідером Росії, ми будемо працювати в досить вузькому діапазоні можливостей - від дуже жорсткої конкуренції до дуже неприємної ворожості", - сказав колишній американський посол.

Як повідомляли, у січні очільниця Центрального розвідувального управління США Джина Гаспел подала у відставку. Сенат США призначив Гаспел на посаду директора ЦРУ в травні 2018 року. Вона прослужила в ЦРУ 33 роки, в тому числі займаючи різні посади в резидентурах у Росії й Азербайджані. В останні роки вона займала посаду заступника директора спецслужби. Гаспел стала першою жінкою в історії США, яка очолила розвідувальну службу.

11 січня обраний президент США Джозеф Байден оголосив своїм кандидатом на посаду директора ЦРУ колишнього заступника держсекретаря Вільяма Бернса.

Бернс - кар'єрний дипломат, який прослужив у зовнішньополітичній службі США протягом 33 років, працював у службі національної безпеки в п'яти демократичних та республіканських адміністраціях.

У разі затвердження 64-річний Бернс стане першим кар'єрним дипломатом на посаді глави ЦРУ.