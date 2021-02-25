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Завданням Маркарової на посту посла у США буде організація візиту Байдена в Україну

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Завданням Маркарової на посту посла у США буде організація візиту Байдена в Україну
Оксана Маркарова
Фото: Макс Левин

Оксана Маркарова, яка стане послом України у США, отримала завдання організувати візит президента США Джо Байдена в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає  "Інтерфакс-Україна".

"Топ-завданням, даним їй, є - організувати візит президента США в Україну. Ми не приймали президента США з 2008 року (візит Джорджа Буша, - ред.), і, з огляду на динаміку нашого партнерства і роль, яку США зіграли в Україні з 2014 року, я вважаю, що зараз саме час зробити це, особливо з огляду на те, що це дуже особливий рік для України", - зазначив міністр.

Також, за словами Кулеби, топ-пріоритетом Маркарової буде встановлення активних і довірчих контактів з новою адміністрацією США та наповнення стратегічного партнерства України і США конкретними проєктами. Іншим важливим пріоритетом, за словами міністра, буде безпека.

"Тому що все інше залежить від безпеки. Нам треба дбати про безпеку нашої країни для того, щоб успішно здійснювати зміни, трансформації, амбітні економічні проєкти", - наголосив голова МЗС.

Зазначимо, що Байден приїжджав в Україну у листопаді 2014 року. Тоді він займав посаду віце-президента США.

Нагадаємо, 23 лютого Кулеба повідомив про підготовку телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським. У січні президент України подивився інаугурацію Байдена і запросив його в Київ.

7 листопада Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США. Він наголосив, що Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. А дружба між країнами стає тільки міцнішою. Зеленський також вважає, що Байден як президент США може значно посилити "нормандський процес".

Голова МЗС  Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна".

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