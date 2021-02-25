Зеленський і Дуда обговорили "Північний потік-2" та вакцину від COVID-19

Сторони також обговорили процес мирного врегулювання на Донбасі і низку інфраструктурних проєктів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

В ході розмови сторони скоординували кроки щодо подальшої протидії проекту “Північний потік-2” та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту.

“Цей проект, по суті, - пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту – це гарантія енергетичної безпеки Європи”, - сказав Зеленський.

Український президент також подякував польському колезі за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС. Він висловив сподівання на те, що Україна зможе отримати цю вакцину вже в березні, після підготовки та укладення відповідних контрактів.

Сторони обговорили процес мирного врегулювання на Донбасі і низку інфраструктурних проєктів поблизу кордону між Україною та Польщею. Йшлося, зокрема, про будівництво та ремонт доріг і модернізацію пунктів пропуску.

Крім того, Зеленський запросив Дуду відвідати Україну та особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті “Кримської платформи”.

Нагадаємо, Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою.