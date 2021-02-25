Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
Соратника Медведчука прогнали з трибуни Харківської міськради
Соратника Медведчука прогнали з трибуни Харківської міськради
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
ГоловнаСвіт

Зеленський і Дуда обговорили "Північний потік-2" та вакцину від COVID-19

Сторони також обговорили процес мирного врегулювання на Донбасі і низку інфраструктурних проєктів.

Зеленський і Дуда обговорили "Північний потік-2" та вакцину від COVID-19
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

В ході розмови сторони скоординували кроки щодо подальшої протидії проекту “Північний потік-2” та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту.

“Цей проект, по суті, - пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту – це гарантія енергетичної безпеки Європи”, - сказав Зеленський.

Український президент також подякував польському колезі за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС. Він висловив сподівання на те, що Україна зможе отримати цю вакцину вже в березні, після підготовки та укладення відповідних контрактів.

Сторони обговорили процес мирного врегулювання на Донбасі і низку інфраструктурних проєктів поблизу кордону між Україною та Польщею. Йшлося, зокрема, про будівництво та ремонт доріг і модернізацію пунктів пропуску.

Крім того, Зеленський запросив Дуду відвідати Україну та особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті “Кримської платформи”. 

Нагадаємо, Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також