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У Гамбургу затримали найбільшу в історії Європи партію кокаїну

16 тонн наркотиків були сховані в банках з фарбою.

Німецькі митники під час перевірки контейнерів з Парагваю знайшли 16 тонн кокаїну, який був розфасований в бляшаних банках з фарбою. Це рекордна партія кокаїну в історії Європи.

Про це повідомило Федеральне митне управління Німеччини в середу.

Фото: zoll.de
Фото: zoll.de
Фото: zoll.de

Партію з кокаїном знайшли ще 12 лютого, але про це раніше не повідомлялося, щоб не зірвати поліцейську операцію. Через тиждень в порту бельгійського Антверпена виявили ще 7,2 тонни кокаїну, а 24 лютого в Нідерландах за підозрою в контрабанді наркотиків затримали 28-річного мешканця Влардінгена.

23 тонни кокаїну, вилучені в Гамбургу та Антверпені, оцінюються в кілька мільярдів євро.

Нагадаємо, що в 2020 році в Польщі затримали рекордну партію кокаїну вартістю €670 млн. Тоді 3,2 тонни наркотиків були сховані в замороженій м'якоті ананасів з Еквадору.

У серпні 2019 року в порту Гамбурга правоохоронці вилучили найбільшу на той час партію кокаїну вагою 4,5 тонни, яку оцінили в один мільярд євро.

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