На Мальті вбивцю журналістки засудили на 15 років

На Мальті суд засудив Вінсента Маската, який зізнався у вбивстві журналістки Дафни Каруани Галіції, до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Дафна Каруана Галіція загинула при підриві її автомобіля 16 жовтня 2017 року. Півмільйонне населення Мальти було вражене злочином. Маскат був одним з трьох спільників, які замінували автомобіль журналістки.

Спочатку він не визнавав своєї провини, але пізніше, ймовірно, уклав угоду з генеральним прокурором, повідомляє телеканал "Євроньюс". Брати Жорж і Альфред Деджорджіо своєї провини не визнали. Незважаючи на це, як повідомляє The Times of Malta, обидва підозрюваних в причетності до виготовлення вибухового пристрою, також заарештовані.

Уряд Мальти назвав розслідування інциденту із загибеллю журналістки "справою надзвичайної важливості". За інформацію про її вбивць було оголошено винагороду в один мільйон євро.

Перед загибеллю Дафна Каруана Галціція займалася розслідуванням щодо прем'єр-міністра країни Джозефа Маската і двох його найближчих помічників. Репортер підозрювала високопосадовців у причетності до корупції. У липні 2018 року генеральна прокуратура Мальти заявила, що слідство не змогло довести корупційних зв'язків прем'єра республіки.

Розслідування її вбивства виявилося довгим. У 2019 році кілька міністрів уряду, включаючи главу кабінету Джозефа Маската, пішли у відставку в зв'язку з підозрами у зв'язках з людьми, причетними до вбивства.