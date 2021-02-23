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​На Одещині чоловік вбив гостя свого пасинка, який у них ночував

Підозрюваний зізнався, що під час застілля нібито приревнував гостя до дружини, а коли той ліг спати - взявся за ніж.

​На Одещині чоловік вбив гостя свого пасинка, який у них ночував
Фото: od.npu.gov.ua

На Одещині поліцейські затримали 53-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 35-річного друга свого пасинка, який гостював у них.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

До правоохоронців звернувся друг убитого - пасинок підозрюваного, до якого той приїжджав погостювати.

Прибувши на місце, правоохоронці з’ясували, що напередодні чоловіки вживали алкоголь і між ними сталася сварка.

"Захмелілий правопорушник зізнався, що під час застілля нібито приревнував гостя до дружини і кинувся у бійку до нього, а коли той ліг спати – взявся за ніж", - йдеться у повідомленні.

Фото: od.npu.gov.ua

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За умисне вбивство чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Триває слідство.

Фото: od.npu.gov.ua

Нагадаємо, ввечері 22 лютого у Харкові сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік.

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