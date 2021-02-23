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Grafio Decor - найвищий рівень сервісу і продумана до дрібниць логістика в регіонах

Рано чи пізно настає момент, коли будинок потребує оновлення фасаду. Ви точно його не пропустите - будівля буде «кричати» про необхідну зміну своїм зовнішнім виглядом: тріщини і відколи, плями і сліди вогкості. Навіть дивитися на такий будинок неприємно, не те, щоб ще і жити в ньому.

Думаєте в вашому місті складно знайти фахівців, що займаються декором фасаду? Не варто поспішати з висновками. Компанія «Графио Декор» сьогодні працює в багатьох містах України і постійно збільшує кількість офісів. Все для того щоб у вас був доступ до кращого декору фасадів!

Ми розширюємося, щоб ви отримали кращий результат!

Незважаючи на те, що головний офіс Grafio Decor знаходиться в Києві, ми вже давно працюємо над розширенням представництв компанії в регіонах. Так для швидкого виконання замовлень у нас тепер є два виробництва декору - одне в столиці і ще одне в перлині біля моря - сонячній Одесі.

Також у нас є величезний магазин в Закарпатті, а саме в невеликому затишному містечку Солотвино. Там же знаходиться і великий ангар зі складом, де зібрані тисячі різноманітних заготовок для декорування фасаду будинку.

Протягом усієї зими склад в Києві і Солотвино заповнюється новими зразками декору, щоб на початку нового сезону ви могли вибирати з величезного асортименту дизайнерських рішень.

Але і це ще не все! Наші менеджери працюють і в інших обласних центрах України: Черкаси, Полтава, Харків, Одеса, Миколаїв, Львів. Також у нас є офіс в Сумській області (Охтирка) і у Вінницькій (Умань).

Якщо ви проживаєте в одному з цих міст - ви завжди зможете зайти в наш магазин або офіс і розповісти менеджеру про проблеми з фасадом. Вже разом ми знайдемо оптимальне рішення!

Як працюють наші представництва у регіонах?

Декор фасаду - складний і відповідальний процес, що складається з декількох етапів. А продумана логістика - необхідний аспект для своєчасного виконання робіт. Ми зробили все можливе, щоб ви не чекали біля моря погоди і побачили заповітний результат в найкоротші терміни.

Як виглядає процес співпраці з Grafio Decor у регіонах? Все дуже просто:

  1. Ви приїжджаєте в офіс або магазин і описуєте менеджеру основну проблему.
  2. Звичайно, щоб зберегти і зміцнити фасад, фахівці повинні оглянути будинок. Уже після першої зустрічі з менеджером ви зможете домовитися про зустріч на об'єкті.
  3. На місці працюють наші архітектори - оглядають будівлю, роблять необхідні заміри. Там же обмовляються терміни виконання робіт.
  4. Далі з регіонів замовлення надходить на виробництво Grafio Decor в Одесі чи Києві (залежить від того, куди вигідніше з точки зору логістики - ми ж пам'ятаємо, що клієнт не повинен довго чекати).

Також наші менеджери за погодженням можуть виїхати і в сусідні міста. Так, наприклад, в Києві у нас працюють кілька фахівців, які в будь-який момент можуть відвідати ваш об'єкт, зробити всі необхідні виміри, привезти наші каталоги і зразки декору для пошуку ідеального рішення.

Ми досягли того, що практично в будь-якій точці України у людей є можливість замовити якісний і стильний декор фасадів від справжніх професіоналів.

Більш того, в штаті працюють досвідчені дизайнери, які можуть візуалізувати проект, щоб ви побачили результат ще до того, як ми виконаємо роботи.

Не хочете замовляти унікальний дизайнерський проект? Ми пропонуємо і готові рішення. На сайті є каталог можливих елементів декору - просто знайдіть відповідний варіант для отримання дозволу замовлення!

Grafio Decor - це відповідальний підхід, стиль і досконалість в декоруванні фасадів. Ми перетворюємо будь-які будинки, даруємо друге дихання і нове життя об'єктам, які на перший погляд здаються безнадійними. Але ми ж знаємо, що немає нічого неможливого, коли є бажання змінювати життя на краще!

Перетворіть свій будинок на справжній витвір мистецтва з Grafio Decor. Наша команда дизайнерів і архітекторів - це ідеальні слухачі і порадники. Ми обов'язково врахуємо всі ваші побажання і в той же час зможемо запропонувати найкраще рішення. Все для того, щоб готовий результат радував вас і всіх перехожих якомога довше.

Де б не знаходилися, Grafio Decor допоможе втілити в життя найоригінальніші і складні ідеї.

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