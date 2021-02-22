Тайники облаштовані неподалік скляного заводу у Лисичанську та в лісосмузі між селищами Біла Гора та Устинівка.

Служба безпеки України виявила на Луганщині два прихованих арсенали із засобами ураження. За оперативною інформацією, схрони заклали у 2014 році учасники незаконних збройних формувань, зокрема, бойовики диверсійного угруповання, причетного до мінування кількох мостів у Луганській та Донецькій областях.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Так зі схрону, знайденого у покинутій будівлі неподалік скляного заводу у Лисичанську, правоохоронці вилучили: 10 тротилових шашок загальною вагою 4 кг, реактивну протитанкову гранату РПГ-18, електродетонатор, 7 артилерійських снарядів, 7 гранатометних пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25, 14 бойових гранат різних модифікацій.

З іншого тайника, облаштованого у лісосмузі між селищами Біла Гора та Устинівка Попаснянського району, виявлено: три тротилові шашки загальною вагою понад кілограм, артилерійський снаряд калібру 152 мм, три гранати Ф-1, 500 набоїв різного калібру.

За обома фактами вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із вилучення засобів ураження проводились спільно з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Раніше схрон з протитанковими гранатами та боєприпасами знайшли поблизу лінії розмежування на Луганщині.