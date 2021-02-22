У Чернівецькій області рекорд з кількості нових хворих на COVID-19
У Чернівецькій області рекорд з кількості нових хворих на COVID-19
У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику
У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику
У Києві впав навіс, під яким велась стихійна торгівля
У Києві впав навіс, під яким велась стихійна торгівля
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
До санкційного списку РНБО потрапили магазини "Спортмайстер" - їм заборонено торгувати
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Возвратившийся Байден, Макрон и автономия Европы, Меркель и Донбасс, Гейтс и вакцина – главное из Мюнхенской конференции
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Росія просить Німеччину видати терміновий дозвіл на будівництво “Північного потоку-2”
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Оприлюднено указ президента щодо введення санкцій проти Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
Стало відомо, кому віддадуть майно, яке забрали у Медведчука
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський: на Донбасі побудують новий аеропорт

Аеропорт в Маріуполі не може працювати через близькість до фронту. 

Зеленський: на Донбасі побудують новий аеропорт
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що на Донбасі побудують новий аеропорт.

Про це він сказав у понеділок на форумі "Україна 30. Інфраструктура".

"Ми могли б відкрити Маріупольский аеропорт і відновити його, але військові говорять, що це небезпечно", - сказав він.

"Між Луганською і Донецькою областями будуть шукати точку, і в цьому році ми почнемо проєктування нового аеропорту в будь-якому випадку для цих двох областей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що можливість відкриття аеропорту в Донецькій області розглядалася ще за попередньої влади. 

В березні 2019 року попередній президент Петро Порошенко дав доручення опрацювати запуск аеропорту в Маріуполі, розташований недалеко від лінії бойових дій. Голова Державіаслужби Олександр Більчук після цього сказав, що запустити аеропорт у Маріуполі для цивільної авіації можна буде тільки після зменшення буферної зони військового конфлікту.

Тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян також їздив в Краматорськ, де оглядав місцевий аеропорт. Але він також знаходиться близько до лінії розмежування. В 2014 році на краматорському аеродромі навіть проходили бойові дії.

Найбільший на Донбасі аеропорт імені Прокоф'єва був повністю знищений у 2014-2015 роках в ході російсько-української війни.

Луганський аеропорт був знищений у 2014 році в результаті обстрілу тактичними ракетами "Точка" з території Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також