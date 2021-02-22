Зеленський: на Донбасі побудують новий аеропорт

Аеропорт в Маріуполі не може працювати через близькість до фронту.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що на Донбасі побудують новий аеропорт.

Про це він сказав у понеділок на форумі "Україна 30. Інфраструктура".

"Ми могли б відкрити Маріупольский аеропорт і відновити його, але військові говорять, що це небезпечно", - сказав він.

"Між Луганською і Донецькою областями будуть шукати точку, і в цьому році ми почнемо проєктування нового аеропорту в будь-якому випадку для цих двох областей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що можливість відкриття аеропорту в Донецькій області розглядалася ще за попередньої влади.

В березні 2019 року попередній президент Петро Порошенко дав доручення опрацювати запуск аеропорту в Маріуполі, розташований недалеко від лінії бойових дій. Голова Державіаслужби Олександр Більчук після цього сказав, що запустити аеропорт у Маріуполі для цивільної авіації можна буде тільки після зменшення буферної зони військового конфлікту.

Тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян також їздив в Краматорськ, де оглядав місцевий аеропорт. Але він також знаходиться близько до лінії розмежування. В 2014 році на краматорському аеродромі навіть проходили бойові дії.

Найбільший на Донбасі аеропорт імені Прокоф'єва був повністю знищений у 2014-2015 роках в ході російсько-української війни.

Луганський аеропорт був знищений у 2014 році в результаті обстрілу тактичними ракетами "Точка" з території Росії.