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Капіталізація Bitcoin вперше сягнула 1 трильйону доларів

Найпопулярніша у світі криптовалюта підскочила до історичного максимуму трохи нижче 55772 доларів.

Капіталізація Bitcoin вперше сягнула 1 трильйону доларів

Ринкова капіталізація Bitcoin досягла 1 трильйону доларів після того, як ціна криптовалюти встановила новий історичний максимум у п’ятницю, 19 лютого.

Про це повідомляє Reuters.

Найпопулярніша у світі криптовалюта підскочила до історичного максимуму трохи нижче 55772 доларів, показавши тижневий ріст у 13%. Цього місяця Bitcoin зріс у ціні приблизно на 66%, тоді як з минулих торгів - на 6,8%, коли вартість “монети” склала 55079 доларів.

Фото: Reuters

Збільшення ціни Bitcoin було викликане появою ознак того, що криптовалюта отримує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до фінансової корпорації BNY Mellon.

Втім, багато аналітиків і інвесторів як і раніше скептично ставляться до недостатньо врегульованого, вкрай волатильного цифрового активу як криптовалюта.

Нагадаємо, 18 лютого курс біткоїна побив черговий рекорд, сягнувши позначки у 52,6 тисячі доларів. За останній рік криптовалюта здорожчала приблизно на 400%, свідчать дані CoinDesk.

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