Очередной пик: почему биткоин - это и есть интернет

Биткоин вырос до $ 44000

В 2009 году неизвестный никому до сих пор англоговорящий человек под псевдонимом Сатоши Накамото (англ. Satoshi Nakamoto) объединил несколько известных технологий в одну и запустил сеть Bitcoin. Первый блок сети биткоина содержит зашифрованное сообщение “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks.” Оно из газеты Times, которое можно перевести как “Министр финансов Англии готовится провести второй раунд спасения банков”. Сообщение, заложенное в фундамент разросшейся сегодня до половины триллиона долларов технологии, оказалось пророческим.

Фактически с запуском сети биткоина 12 лет назад стартовала новая эра финансовых технологий, которая поглотит со временем и старый мир, как автомобили когда-то заменили лошадей. Так что же такого особенного придумал и скомпилировал Сатоши Накамото?

Для начала надо разобраться с феноменом денег. Текущий объект, который мы называем деньгами, в форме выпущенных и объявленных в силу закона денежных знаков, со строгой экономической точки зрения мало подходит для этой цели по нескольким причинам.

Во-первых, деньги в безналичной форме на самом деле вам не принадлежат. В любой момент доступ к ним может быть заблокирован. Деньги на счету в банке могут быть конфискованы, заморожены, в конце концов, банк, в котором, как вы думаете лежат ваши деньги, может лопнуть, и Сатоши Накамото именно об этом и напомнил сообщением из газеты Times.

Но то, что ваши деньги на самом деле не ваши - меньшая из бед. Более серьезная проблема, что даже если вы не доверяете банкам и храните деньги в наличной форме в стеклянной банке, это все равно не спасет ваши сбережения, поскольку государство в любой момент может напечатать больше денег, и тогда инфляция обесценит сбережения. То есть даже лежа под подушкой, денежные знаки, которые вы считаете своими, обесцениваются каждую секунду, так как не вы решаете, сколько еще этих денежных знаков будет напечатано в следующую секунду. Я уже не говорю о том, что государство в любой момент может объявить денежную реформу, отменив все старые денежные знаки и меняя их на новые. Тогда вообще есть шанс получить бесполезную макулатуру для топки печи вместо вчера еще чего-то стоивших денег.

Кроме того, есть огромное количество правил, придуманных государством, которые жестко регламентируют сферу обращения денежных знаков. Если, например, вы решите отправить крупный денежный перевод за границу, вам просто не дадут этого сделать, пока вы подробно с кучей документов не объясните, куда и зачем вы переводите деньги. То есть вряд ли можно считать своими денежные знаки, которыми вы не можете на 100% распоряжаться, которые в любой момент у вас могут заблокировать, отобрать и которые каждую секунду теряют свою ценность из-за инфляции.

Если забираться дальше в экономическую теорию, то абсолютно правильными деньгами с канонической точки зрения считается золото. Причин для этого две. Золото не портится, не ржавеет и может пролежать, сохраняя свою стоимость сотни лет. Вторая причина - это то, что золото невозможно напечатать, как бумажные деньги, и запасы его на земле ограничены. Золото невозможно отменить законом, как печатные денежные знаки, его можно только отобрать силой, придя к вам в дом. То есть, чтобы получить идеальные деньги, нам необходимо иметь понятное и ограниченное их предложение, что связано с невозможностью бесконтрольно печатать новые деньги любым из участников денежной системы, и необходимо создать такую систему, в которой никаким способом без вашей воли невозможно изъять у вас деньги.

Третье условие - это свобода обращения с деньгами. Вы и только вы решаете, кому когда и сколько денег отправить.

И четвертое качество идеальных денег - это, то, что они не портятся со временем и могут храниться 10, 100 или 1000 лет в неизменной форме. Все остальное вторично и менее существенно.

Сатоши Накамото 9 января 2009 года в 4:54 создал идеальные деньги и назвал их биткоином! Давайте пройдемся по всем четырем пунктам нашего определения идеальных денег и проверим, так ли это в действительности:

1) Ограниченность предложения. Количество биткоинов жестко ограничено 21 млн штук, и никакая сила кроме стопроцентной договоренности нескольких тысяч держателей нод или узлов сети биткоина не может этого изменить. По предварительным расчетам, последний биткоин будет выпущен в мае 2140 года. Сейчас в обращении находится 18 615 312 биткоинов. Новые биткоины выпускаются в сеть каждые 10 минут в форме вознаграждения майнерам, которые защищают сеть от взлома.

2) Невозможность блокировки денег третьей стороной. Если вы захотите потратить свои биткоины, то вы их потратите, и никакая внешняя сила не сможет этому помешать, кроме отсутствия доступа в интернет.

3) Нет ограничений на сумму и адресатов переводов. Вы можете отправить любую сумму любому адресату. Вот, например, транзакция на 161500 биткоинов или перевод на сумму свыше $5 млрд. по текущему курсу. Комиссия за этот перевод составила всего $3,3 или (0.00010019 биткоина). У этой свободы есть и обратная сторона. Если вы отправили свои биткоины на неверный адрес, то они навсегда будут утеряны. Откатить перевод и вернуть средства обратно невозможно.

4) Сохранность с течением времени. Поскольку биткоин не имеет физической формы, то и испортиться он не может. Он будет существовать, пока существуют компьютеры и глобальная сеть интернет.

Есть у положительных сторон и отрицательное измерение. Свобода обращения с деньгами привлекает мошенников, позволяет отмывать сворованные или незаконно полученные деньги. Но и тут биткоину есть, что ответить. В отличие от закрытых традиционных банковских систем, в которые невозможно свободно получить доступ и понять, кто и сколько кому переводил, биткоин полностью открытая система - в ней любой может проверить перевод каждого сатоши (копейки). Такие аналитические системы уже разработаны и позволяют компетентным органам отслеживать и выявлять подозрительные транзакции. Сами транзакции остановить невозможно, но определить отправителей и получателей вполне реально. Кроме того, историю транзакций невозможно стереть или подправить: все, что прошло через сеть биткоина, останется там навеки в неизменном виде и со всеобщим доступом к этой информации. Поэтому использовать биткоин для незаконной деятельности - очень плохая идея.

Вторая обратная сторона свободы в распоряжении собственными средствами - это потерянные биткоины, отправленные на неверные адреса в результате ошибочных транзакций. По разным оценкам, более 2-3 млн биткоинов из 18 млн, выпущенных в обращение, утеряны навсегда в результате ошибок и потери ключей владельцами кошельков биткоина.

Третье условие - для того, чтобы пользоваться биткоином, нужен доступ в глобальный интернет. В каком-то смысле биткоин, как сеть из нескольких тысяч узлов раскиданных по всему миру, - это и есть интернет. Уничтожить биткоин можно только полностью отключив интернет, другого способа нет.

Ценовая динамика курса биткоина подчиняется классическим рыночным законам, и поэтому курс не растет, например, планово по 1% в день или стабильно на 10% в месяц. Любая предсказуемость цены, как в любой свободной рыночной системе, исключена. Можно с уверенностью что-то утверждать только на продолжительные периоды. Например, что через 10 лет цена биткоина точно будет больше чем сегодня. Но на 10 лет вперед большинство людей не планирует.

В какой-то момент в этот актив приходят большие деньги, и цена за несколько недель удваивается или утраивается. Потом происходит коррекция, потом следующий рывок, могут быть длительные провалы как в 2018-2019 годах. Рынок контринтуитивен, человеческая интуиция доставшаяся нам от обезьян, тут обреченно ошибается. Нам надо еще пару миллионов лет эволюции и естественного отбора, чтобы мозг смог правильно предсказывать движения рынка, и тогда человеческая интуиция будет помогать, а не мешать.

Предпоследний рывок цены биткоина в декабре 2020 и январе 2021 и новые максимумы, скорее всего, связаны с догнавшей нас эмиссией доллара, которой власти США заливали экономические проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса на протяжении всего 2020 года, и продолжают это делать.

Самый интересный вопрос - какова справедливая стоимость биткоина? На мой взгляд, между биткоином и интернетом можно поставить знак равно. Какова справедливая стоимость или во сколько можно оценить полезность интернета для человечества? В условиях пандемии эта стоимость выросла многократно, что и отразилось на росте цены биткоина. Почему курс биткоина растет? Возможно, он не растет, это фиатные государственные деньги обесцениваются. Вопрос - что брать за точку отсчета. Начинайте измерять стоимость в биткоинах.

Напоследок техническое определение, что такое биткоин выглядит так: