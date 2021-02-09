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СБУ прийшла зі слідчими діями на "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Справа стосується податкових зобов'язань підприємства.

СБУ прийшла зі слідчими діями на "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Фото: ukraine.arcelormittal.com

Служба безпеки України відновила слідчі дії на найбільшому українському металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це повідомила пресслужба підприємства.

В понеділок, 8 лютого, слідчі прийшли для перевірки гірничо-збагачувального виробництва, а на 9 лютого було заплановано огляд території кар'єрів підприємства з відбором зразків сировини.

Раніше СБУ вже інспектувала об'єкти сталеплавильного, агломераційного, коксохімічного виробництв, знайомилася з документацією підприємства.

Новий раунд слідчих дій пов'язаний зі справою про ухиляння від сплати податків і заниження рентних платежів у 2015-2019 років. Компанія вважає подібні звинувачення необґрунтованими.

У 2019 році Офіс великих платників податків після планової перевірки збільшив податкові зобов'язання заводу на 7,9 млрд гривень. Компанія оскаржила отримані рішення в Державній податковій службі і домоглася часткового скасування донарахованих зобов'язань.

Нескасовані донарахування "АрселорМіттал Кривий Ріг" оскаржує в судовому порядку, процес ще не закінчився.

"Оскільки такі податкові зобов'язання є неузгодженими, підприємство не може бути притягнуто до відповідальності за нібито ухилення від їх сплати за ст. 212 Кримінального кодексу України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що через скасування донарахування рентної плати "АрселорМітталу" розпочато кримінальну справу проти колишнього голови ДПС Сергія Верланова. Він виїхав з країни в жовтні 2020 року.

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