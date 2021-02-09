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Одна з ключових фігуранток справи про мережу проросійських телеграм-каналів вийшла з СІЗО

За жінку зібрали півтора мільйона гривень застави.

Одна з ключових фігуранток справи про мережу проросійських телеграм-каналів вийшла з СІЗО
Фото: facebook.com/valadvocat

Підозрювана в державній зраді Вікторія Даскаліца, яка, за даними Служби безпеки України, займалася адмініструванням телеграм-каналів під контролем російських спецслужб, вийшла із слідчого ізолятора.

Про це повідомив її адвокат Валентин Рибін.

"08.02.2021 моя підзахисна покинула Харківського СІЗО", - написав він у фейсбуці.

Жінку 1992 року народження, цивільну дружину головного фігуранта справи Артема Давидченка, затримали 31 січня та відправили під арешт із заставою 1,5 млн гривень.

Даскаліца заперечує свою провину.

Ще одну підозрювану в цьому провадженні відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали "Легитимный", "Резидент" та десяток інших працюють на Росію.

Стоїть за ними 85-й головний центр спеціальної служби Головного управління Генштабу РФ (в/ч 26165), а адміністратором є одесит Артем Давидченко, один із організаторів масових заворушень під час одеського "антимайдану". Він знаходиться в Придністров'ї.

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