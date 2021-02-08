Суддю Вовка не змогли примусово доставити до ВАКС, бо "не знайшли"

Детективи Національного антикорупційного бюро не змогли примусово доставити голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на засідання суду, бо не застали його ані вдома, ані на роботі.

Про це повідомляє УНІАН.

Так, на 15:00 у Вищому антикорупційному суді було заплановано розгляд клопотання про обрання Вовку запобіжного заходу у вигляді застави.

Однак суддя не з’явився на це засідання, незважаючи на рішення ВАКС про примусовий привід.

Прокурор САП Олег Макар повідомив, що детективи НАБУ не знайшли Вовка за всіма відомими їм адресами.

У судовому засіданні оголошено 10-хвилинну перерву.

Раніше суддя Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід "дивним" та "незаконним".

3 лютого 2021 суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк з другої спроби задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро щодо примусового приводу Вовка до суду. Напередодні детективи НАБУ намагалися вручити клопотання Вовку в ліфті. У грудні йому вручили повістку про виклик до суду під час свята в екснардепа Сергія Ківалова, однак голова ОАСК її порвав і викинув.

17 липня минулого року Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.