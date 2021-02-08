​Суддя Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід "дивним" та "незаконним"

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає рішення Вищого антикорупційного суду про його примусовий привід "дивним" та "незаконним".

Про це він написав у фейсбуці.

"Аби уникнути маніпуляцій та фейків, якими вас намагаються нагодувати посіпаки корупціонера з НАБУ, хочу повідомити свою позицію щодо останнього дивного рішення ВАКС, який постановив доставити мене до цього суду примусово. Чому дивного? Тому що воно абсолютно незаконне одразу з кількох причин", - написав Вовк.

"По-перше, є рішення суду про те, що «справа суддів» не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС. НАБУ відповідно до законодавства розслідує виключно корупцію, а не «захоплення влади». По-друге, в провадженні щодо «захоплення влади» в справах Майдану я не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду. Є ухвала ВРП. По-третє, норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді", - пояснив голова ОАСК.

Він наголосив, що не буде виконувати рішення Вищого антикорсуду.

"Враховуючи це, виконувати явно незаконні, злочинні рішення я не збираюся, адже вони не мають жодного правового сенсу та не відповідають букві закону... На явно незаконні дії будемо відповідно реагувати всіма можливими юридичними заходами – подавати відповідні скарги та заяви про скоєння злочинів", - зазначив Вовк.

Він також додав, що НАБУ може "втретє оголосити його у розшук".

Нагадаємо, 4 серпня минулого року Печерський районний суд Києва Вовк фактично зобов’язав Генпрокурора забрати у НАБУ справу щодо зловживання суддів ОАСК та інших представників судової гілки влади.

3 лютого 2021 суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк з другої спроби задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро щодо примусового приводу Вовка до суду. Напередодні детективи НАБУ намагалися вручити клопотання Вовку в ліфті. У грудні йому вручили повістку про виклик до суду під час свята в екснардепа Сергія Ківалова, однак голова ОАСК її порвав і викинув.

17 липня минулого року Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.